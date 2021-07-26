لعملها في البيوت.. التحقيق في إشعال شاب النيران بمنزل والدته بالدقي

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في إشعال شاب النيران في منزل والدته بمنطقة بين السرايات بالدقي، وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق وتحديد أسبابه كما قررت استدعاء والدة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

- الأمن يكشف ملابسات الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات اشتعال النيران داخل منزل بمنطقة بين السرايات مما أسفر عن انهياره، و تبين أن شابا أشعل النيران في منزله، عقب مشاجرة مع والدته لرفضه عملها كخادمة في البيوت.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة بين السرايات، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان البلاغ وتبين انهيار أجزاء من المنزل، وتم إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات والفحص، توصلت أن شاب وراء الحريق، عقب مشاجرة مع والدته، لعملها كخادمة، وهددها إذا ذهبت للخدمة في البيوت سوف يشعل النار في المنزل، ورفضها الانصياع لكلامه معللة أنها إذا لم تذهب إلى عملها فكيف تصرف عليه وعلى شقيقه الصغير، وتركت المنزل ذاهبة لعملها.

وأوضحت التحريات، إنه عقب خروج والدته قام الشاب بإشعال النيران في المنزل وفر هارباً، وتسببت النيران في انهيار أجزاء من المنزل.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التى طلبت سرعة إجراء التحريات، وتفريغ الكاميرات، وجمع المعلومات، وسؤال والدته وشقيقه الأصغر، والمعاينة.