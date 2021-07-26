رئيس باكستان يحث شعبه على التعامل بجدية مع ارتفاع حالات كورونا

حث الرئيس الباكستاني عارف علوي شعبه على التعامل بـ"جدية'' بشأن الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي يغذيها في الغالب انتشار سلالة دلتا المتحورة، مع الامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة للتخفيف من انتشار الفيروس.

ونقلت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية عن علوي قوله - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم /الاثنين/ - إن "الأمر مقلق، 3752 مريضًا جديدًا بكوفيد يوميا.. يا شعب باكستان تعاملوا مع الأزمة بجدية".

وأشار إلى أن تحذيره هذا يأتي نظرا لما شهده من حالات عدم الامتثال والإهمال في الأسواق وحفلات الزفاف والأسواق، مشددا على ضرورة أن يتعاون الناس، وأن يتبعوا إجراءات التشغيل الموحدة الحكومية للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وفي تغريدة أخرى، حث الرئيس الباكستاني شعبه على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت باكستان قد سجلت ما لا يقل عن 3752 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة حادة بأكثر من 900 حالة عن اليوم السابق.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.