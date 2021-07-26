الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أطباء بلا حدود» تطالب بتوحيد الجهود بشأن التنازل عن قيود حقوق الملكية الفكرية لصالح مكافحة كورونا

منظمة أطباء بلا حدود
منظمة أطباء بلا حدود

طالبت منظمة (أطباء بلا حدود)، الاتحاد الأوروبى والنرويج وسويسرا بالتوقف عما وصفته بالمماطلة وتوحيد الجهود مع أكثر من مئة دولة تدعم الاقتراح الهندى الجنوب أفريقى بالانخراط بشكل علنى فى مفاوضات رسمية لتسريع الاجتماع للتنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية لصالح مكافحة وباء كورونا وتوفير اللقاحات وأدوات مواجهة الفيروس لكافة البلدان المحتاجة.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني ـ فى بيان اليوم الاثنين صدر فى جنيف وقبل يوم من انعقاد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ـ إنه ومنذ طرح الاقتراح لأول مرة منذ مايقرب من 10 شهور تفاقم الوباء وضرب بشكل متزايد العديد من البلدان فى جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وتبلغ العديد من البلدان الإفريقية الآن عن عدد كبير من الوفيات بسبب متغيرات الفيروس وحكوماتها بحاجة ماسة إلى اللقاحات وأدوات التشخيص والأكسجين والعلاجات الأخرى للمساعدة فى إنقاذ الأرواح.


وأشارت المنظمة إلى أنه فى الوقت الذى توصي منظمة الصحة العالمية بعلاجات جديدة للمرضى المصابين بالأعراض الحادة لفيروس كورونا، إلا أن المرضى فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لايمكنهم الوصول إليها بسبب احتكارات براءات الاختراع ومحدودية العرض وارتفاع الأسعار.

وقالت إن التنازل المقترح فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية إذا تم اعتماده بمنظمة التجارة سيوفر للبلدان طريقة فعالة وسريعة لتسهيل توسيع وتنوع الإنتاج والإمدادات لعلاجات ولقاحات كورونا.

وانتقدت المنظمة بشدة ما قام به الاتحاد الأوروبى وقالت إنه قدم اقتراحا منافسا فى منظمة التجارة العالمية ودفع لمناقشته الفورية بدلا من إعطاء الأولوية لاستكمال المفاوضات بشأن اقتراح التنازل المدعوم بشدة، مشيرة إلى أن الاقتراح لايقدم شيئا جديدا وليس مفيد بشكل كبير فى معالجة القيود الحالية واعتبرته المنظمة حيلة مشكوك فيها ومقلقة من جانب الاتحاد الأوروبى لعرقلة الإجماع العالمي المتزايد للتغلب على حواجز الملكية الفكرية لمواجهة الوباء وإنقاذ المزيد من الأرواح.

كورونا كوفيد اللقاح طباء بلا حدود الصحة

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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