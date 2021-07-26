نقل طالبة بالثانوي الأزهري للمستشفى فاجئها طلق الولادة أثناء الامتحان في الشرقية

أعلنت غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، بمحافظة الشرقية، عن نقل طالبة للمستشفى، على خلفية إصابتها بحالة إعياء نتيجة لدخولها فى مرحلة الولادة، و تم نقلها للمستشفى.

حيث شهدت لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمدرسة "الشهيد عاطف السادات" الابتدائية، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إصابة الطالبة "هـ ص أ " 18 سنة، مُقيمة بقرية "الجوسق" التابعة لمركز شرطة بلبيس، بحالة إعياء شديدة، و تبين أنها حامل فى أول الشهر التاسع وهوما أصابها من غعياء هو دخولها فى مرحلة ولادة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف بمحيط المدرسة، و تم نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وكان امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، قد بدأ صباح اليوم، على مستوى الجمهورية، بإجمالي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب، وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطلاب مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية لوفاة الطالبة منار محمد عبد الباقى بالأمس بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بدء امتحان مادة الفيزياء قائلًا: "نحتسبها عند الله شهيدة".

وشدد على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توتر للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.