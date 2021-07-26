قوات الأمن التونسية تغلق مكتب قناة «الجزيرة» بالعاصمة

أغلقت قوات الأمن التونسية، مقر مكتب قناة «الجزيرة» في تونس العاصمة وإخراج جميع الموظفين، حسبما أفادت جريدة «الشروق التونسية» عبر موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام التونسية، بأن كافة المستشارين وكبار الموظفين برئاسة الحكومة التونسية لم يلتحقوا اليوم الإثنين، بمراكز عملهم بساحة القصبة بعد قرار الرئيس التونسي مساء أمس، بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه.

ووفقًا لما ذكرته «الشروق التونسية» عبر موقعها الإلكتروني، يُنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، خلال الساعات القادمة عن الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي سياقٍ متصل، قامت قوات الجيش التونسي الموجودة بمقر البرلمان، بإبلاغ النواب التونسيين بإغلاقه وفق تعليمات رئاسية.

جائ ذلك في أعقاب حزمة من القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عقب ترأسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في تونس.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، قرر الرئيس التونسي - بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل الـ 80 من الدستور- إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يومًا، رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.