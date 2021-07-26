الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عرض فيلم «ديدو» لكريم فهمي على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا

فيلم ديدو
فيلم ديدو

قررت الشركة المنتجة لفيلم "ديدو" عرض العمل عبر إحدى المنصات الإلكترونية الرقمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن اشترت المنصة حقوق عرض الفيلم بشكل حصري، حيث من المنتظر عرضه قريبا. 

ويأتي عرض فيلم ديدو عبر المنصة الإلكترونية بعد النجاح الذى حققه في دور العرض المصرية منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي. 

قصة فيلم ديدو

في إطار من الكوميديا، تدور أحداث فيلم  ديدو حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو.

 

أبطال فيلم “ديدو”

فيلم ديدو من  بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

على جانب اخر ينتظر بطل الفيلم كريم فهمي تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد “جارة القمر”   والذي انتهي من تصويره مؤخرا حيث يواصل المخرج هادي الباجوري اعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم ليكون جاهزا خلال الفترة المقبلة لطرحه بدور العرض السينمائي. 

ومن المنتظر عرض فيلم “جارة القمر” مطلع العام الجديد. 

أبطال فيلم “جارة القمر” 

فيلم جارة القمر من بطولة كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وأحمد مالك، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج أحمد السبكي.

ويظهر كريم فهمي خلال أحداث الفيلم بدور روائي، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة.

 وفيلم"جارة القمر" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، وسوف يظهر كل أبطاله بشكل مختلف عن كل الأعمال التي قدموها من قبل ومن المنتظر عرضه مطلع العام المقبل بدور العرض السينمائي. 

ديدو فيلم “ديدو” عرض فيلم ديدو على إحدى المنصات أبطال ديدو كريم فهمي

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