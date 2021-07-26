5 كتل لبنانية تختار «ميقاتي» لتشكيل الحكومة

أعلنت ‏5 كتل نيابية وهي تيار المستقبل والوفاء للمقاومة والتكتل الوطني واللقاء الديمقراطي والوسط المستقل تسمية رئيس الوزراء الأسبق النائب نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال لقاء الكتل اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون ضمن الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد.



وضمنت كتلة تيار المستقبل 18 صوتا لمقياتي، والتي تضم النواب سعد الحريري وبهية الحريري وهنري شديد وسمير الجسر ومحمد كبارة وهادي حبيش ومحمد الحجار وعاصم عراجي ومحمد القرعاوي ونزيه نجم وبكر الحجيري وسامي فتفت وطارق المرعبي ووليد البعريني ومحمد سليمان وديما الجمالي وعثمان علم الدين ورولا الطبش.



وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة (التكتل النيابي لحزب الله ويضم 12 نائبا) اختيارها لنجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدة ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه بعد 15 يوما سيمر عام كامل على البلاد بدون حكومة.



كما أعلنت كتلة التكتل الوطني (الكتلة النيابية لتيار المردة وتضم 5 نواب) تسمية نجيب ميقاتي، معبرة عن أملها في تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أسرع وقت بعد فراغ دام لقرابة عامة.



كما سمت كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 7 نواب) نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة داعية رئيس الجمهورية اللبنانية لتسهيل مهمة تأليف الحكومة الجديدة.



وأعلنت كتلة الوسط المستقل (برئاسة نجيب ميقاتي وتضم 3 نواب) تسميتها لنجيب ميقاتي داعية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية طموحات وآمال المواطنين لاستعادة ثقتهم.



وكان رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي قد أعلنوا تسمية نجيب ميقاني لتشكيل الحكومة الجديدة خلال لقاءهم بالرئيس اللبناني صباح اليوم ضمن الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف.



وحتى الآن، بلغ عدد الداعمين لتكليف ميقاتي 47 نائبا.



وانطلقت الاستشارات النيابية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية مع أعضاء مجلس النواب من رؤساء الحكومات السابقين وكانت البداية برئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب نجيب ميقاتي ثم سعد الحريري وبعده تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي.



ثم اجتمع الرئيس اللبناني بأعضاء كتلة تيار المستقبل وكتل الوفاء للمقاومة والتكتل الوطني واللقاء الديمقراطي والوسط المستقل.



ومن المرتقب أن يواصل رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية على مدار اليوم بلقاء نواب الكتلة القومية الاجتماعية وتضم 3 نواب وكتلة اللقاء التشاوري وتضم 4 نواب وكتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 14 نائبا) وكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري (الكتلة النيابية لحركة أمل وتضم 17 نائبا) وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويضم 17 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (الكتلة النيابية لحزب الطشناق) وتضم 3 نواب وكتلة ضمانة الجبل وتضم 4 نواب، بالإضافة إلى 9 نواب مستقلين).



ويبلغ مجموع النواب المدعوون للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة غدا 118 نائبا من أصل 128 نائبا هم قوام مجلس النواب اللبناني وذلك لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري.



ووفقا للمادة 53 من الدستور اللبناني، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بحيث يقوم كل منهم بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة – بشرط أن يكون منتميا للطائفة السنية – على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتيجة الاستشارات، ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.