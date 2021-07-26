الأولوية لقرى «حياة كريمة».. تأهيل وتبطين ترع الشرقية وكفر الشيخ والقليوبية

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل.

يأتى ذلك فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياة كريمة" .

أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمشروع

تفقد المهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة سد العين، وترعة القصاصين الجديدة، وتأهيل ترعة أيمن المناجاة، وأعمال تأهيل ترعة القصاصين القديمة بالشرقية، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال والوقاية من كورونا

كما تم، اليوم الإثنين، متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا بالإدارة العامة لري شرق الشرقية، وتأهيل وتبطين ترعة أبو راس، وترعة صان السماعنة، وتأهيل ترعة شداد، بجانب أعمال تأهيل ترع هندسة ري الرياض، وتأهيل وتبطين ترع هندسة ري سيدي غازي بكفر الشيخ، والإنتهاء من تأهيل وتبطين ترعة كفر بغدادى بزمام هندسة ري غرب بلبيس بالقليوبية، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد إستهلاك المياه، مشددا على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.

يذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 ألف كيلو على طول شريط الوادي بامتداد النيل.