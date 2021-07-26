نجوم تونس يدعمون قرارات الرئيس قيس سعيد: «ربنا يخلصنا من الخونة والانتهازيين»

حرص عدد كبير من نجوم الفن في تونس على دعم الدولة والرئيس التونسي قيس سعيد بعد قراراته الأخيرة التي أصدرها دعما للشعب التونسي في مواجهة جماعة الإخوان، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وجاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجمهورية التونسية اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بالعاصمة وقرر الرئيس التونسي رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان في تونس، معلنا توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه هو بصفته رئيس الجمهورية.

ونشرت النجمة التونسية «درة» مجموعة من الصور للعلم التونسي عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور إنستجرام، وعلقت عليها بـ"ربي يحفظ تونس وأهلها" كما نشرت مجموعة من الصور الأخرى للتظاهرات وكتبت عليها “علم بلادي في عنيا”.

وعلق الفنان التونسي صابر الرباعي على الأحداث الأخيرة في تونس ونشر علم بلاده عبر موقع إنستجرام وعلق عليه بمنشور كتب فيه، “عاشت تونس وشعبها وربي ينصرنا على الخونة والانتهازيين.. تونس النصر بلادي”.

وشاركت الفنانة فريال يوسف عبر ستوري إنستجرام، : "قرارات الرئيس قيس سعيد رجعت الأمل إلى روح كل تونسي قلبة علي بلاده ولو بجزء بسيط، التونسي اللي ما باعش ضميره التونسي الغير مأجور.. لكن الرئيس دخل في مواجهة مع خصم ومش أي خصم.. أملي كبير في ربي وأن شاء الله أولاد بلادي يرجعوا يتمتعوا بعيشة كريمة وبكرامة في بلاد أرضها طيبة.. ربي يحمينا وتحيا تونس".

وعادت وكتبت في ستوري أخرى عبر إنستجرام، “فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها” في إشارة منها إلى حركة النهضة وجماعة الإخوان في تونس.

وشاركت النجمة التونسية لطيفة أيضا في الحملة من خلال مجموعة من الصور للعلم التونسي والمتظاهرين المناهضين لحركة النهضة وعلقت عليها بكلمات “تونس حرة وملا شعب” وغيرها من الكلمات الداعمة للتونسيين المتواجدين في الشوارع.