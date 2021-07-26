الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار بعض الفاكهة اليوم الاثنين استقرارا، فيما تباينت أنواع أخرى.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الكيلو من الخوخ البلدي عند 15 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

وتراوح سعر البطيخ بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

وسجل الكيلو من المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، كما تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم بين 15 و25 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو من العنب البناتي والأحمر إلى نحو 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو من العنب الأسود نحو 25 جنيهًا.

وأكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة  المتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من نحو ٨٢ سلعة زراعية، ولديها اكتفاء ذاتى من الخضر والفاكهة بنسبة ١٠٥٪، ويصدر الفائض للأسواق الخارجية، ولدينا اكتفاء ذاتى من البيض بنسبة ١٠٠٪، واكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة ٩٨٪، وكذلك اكتفاء ذاتى من الألبان بنسبة ١٠٠٪، واكتفاء ذاتى من الذرة البيضاء والرفيعة بنسبة ١٠٠٪ نتيجة التوسع في المشروعات القومية الزراعية وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقربنا على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية. 

أسعار الفاكهه الاسواق اليوم والمانجو 20جنيه والكنتالوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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