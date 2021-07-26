12 طائرة إثيوبية تهبط اضطراريًا في مطار الخرطوم الدولي

استقبل مطار الخرطوم الدولي 12 طائرة إثيوبية هبطت اضراريًا ليلة أمس وصباح اليوم لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المهندس إبراهيم عدلان رئيس سلطة الطيران المدني في تصريح لسونا أن سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية بتنسيق تام مع كل الجات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغارتها بسلام بعد تحسن الاحوال في مطار أديس أبابا دون ان تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة.

وأضاف أن مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال ست ساعات.

وأشار المهندس عدلان أن طائرتان إثيوبيتان إضافيتان قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.

وفي سياق متصل، وصلت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، فجر اليوم إلى مملكة البحرين بدعوة من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني الذي استقبلها والوفد المرافق لها بمطار المنامة الدولي، وذلك بحضور السيد الفريق ابراهيم محمد الحسن سفير السودان بالبحرين وأعضاء السفارة السودانية.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرها البحريني، كما ستقوم الوزيرة على هامش الزيارة بإفتتاح المبنى الجديد للسفارة السودانية بالمنامة.