روسيا: توقيع عقود بأكثر من 3.59 مليار دولار خلال معرض «ماكس» الجوي

قالت إدارة معرض ماكس 2021 الدولي الجو فضائي المقام في روسيا، إنه تم توقيع عقود بمبلغ 265 مليار روبل (3.59 مليار دولار)، على هامش المعرض الذي أقيم في جوكوفسكي خارج موسكو في الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن إدارة المعرض قولها "إن مجموع قيمة العقود الموقعة (خلال المعرض) هو 265 مليار روبل"، مضيفة أن 831 شركة من 56 دولة عالمية شاركت في معرض الجو فضائي، بما في ذلك عبر الإنترنت.

وقالت الإدارة "تجاوز معرض الجوفضائي الخامس عشر ماكس 2021 نتائج 2019، من حيث عدد العقود الموقعة وحجم برنامج الأعمال"، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي الصعب شجع الاهتمام بالتواصل عبر الإنترنت.

وزار أكثر من 135 ألف شخص معرض ماكس 2021 على مدار 6 أيام من عمله، وفقًا لما قاله متحدث باسم إدارة معرض الطيران لتاس.

وبدأت الثلاثاء الماضي، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" وسط مشاركة دولية فعالة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

وينعقد المعرض هذا العام بنسخته الـ 15 في مطار جوكوفسكي، خلال الفترة من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، وسيفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح فعاليات المعرض اليوم.

وتشارك في المعرض هذا العام، شركات من بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند والصين وهولندا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة، إلى جانب كبرى الشركات الروسية الناشطة في مجال صناعة الطيران.

ومن أبرز الشركات الدولية المشاركة في المعرض شركة الطيران الأمريكية "بوينج" وشركة الطيران الفرنسية "إيرباص".

ويعد المعرض حدثًا دوليًا مهمًا في عالم الطيران، حيث يتم عرض أحدث ما تم التوصل إليه في صناعة الطيران الروسية والعالمية.

ومن المتوقع أن يجذب اهتمام المشاركين 3 نماذج من الطائرات الروسية الواعدة، وهي النسخة المعدة للتصدير من المقاتلة "Su-57E"، ومقاتلة جديدة من الجيل الخامس ذات محرك واحد مخصصة للتصدير أيضًا، وفي القطاع المدني سيتم عرض طائرة الركاب الروسية الحديثة "MC-21" المزودة بمحرك من الجيل الجديد (PD-14).