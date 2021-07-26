الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي في 4 محافظات غدا

وزيرالاوقاف
وزيرالاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع يتم توزيع  16 طنّاً من لحوم الأضاحي، غدا الثلاثاء، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (سوهاج– قنا – الدقهلية- كفر الشيخ)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه( 78 ) طنّاً من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية - كفر الشيخ).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

 كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وتوزع وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة – البحيرة – الإسماعيلية – أسيوط )، بواقع  4 أطنان لمحافظات  (البحيرة – الإسماعيلية – أسيوط)، و 6 أطنان لمحافظة الجيزة، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

 

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