الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

هشام عطوة: قصور الثقافة تجوب قرى «حياة كريمة» بعروض فنية ولقاءات ثقافية

المخرج هشام عطوة
المخرج هشام عطوة

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تشارك في البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته الوزارة بقطاعاتها المختلفة، في المشروع الرئاسي "حياة كريمة"، بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تجوب بها  قرى محافظات الجمهورية.

وأضاف عطوة، لـ"الدستور"، أن الفعاليات تجوب في الوقت الحالي، محافظة أسيوط، والدقهلية، وستنطلق فيما بعد في محافظات مثل: المنيا، والأقصر، الغربية، والشرقية، وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برفع وعي أبناء تلك القرى، وعدم إقتصار التطوير على المباني، والطرق، والشوارع فقط، إنما أيضًا تطويريهم ثقافيًا، وإكتشاف المواهب من أبنائها، لرعايتها وتنميتها من خلال المراكز والمواقع الثقافية.

وأشار إلى أن البرامج التي تقام في تلك القرى تشمل عروضا فنية، وأراجوز للأطفال، وتنورة، وعروض فنية شعبية، ولقاءات توعوية للشباب، ولقاءات تفاعلية، وندوات، وورش حكي، ولقاءات دوار العمدة، بالإضافة لإقامة بعض الورش الفنية في مجالات "الأركيت"، الخيامية، النسيج، التطريز، تدريب علي ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة.

وأكد على أن كافة الفعاليات يرافقها معرض كتاب القرية، بأسعار رمزية على إصدارات قصور الثقافة، للتشجيع على القراءة واقتناء الكتب المختلفة، فضلًا عن إهداء مجموعة من إصدرارت الوزارة إلي المكتبات والمدارس ومراكز الشباب في تلك المناطق.

وأوضح رئيس قصور الثقافة، أن الهيئة تصطحب معها في تلك الجولات المسارح المتنقلة، التي يتم من خلالها تقديم عروض مسرحية، عن أبطال الجيش، ومعاركهم ضد الإرهاب، لتعريف المواطنين بتلك المعارك الكبيرة التي يخوضها لحماية الوطن، وأهله من أي أفكار خارجه عن القانون تسعى تلك الجماعات لزرعها في عقول الأطفال.

وتواصل وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم جهودها على كافة الأصعدة لنشر الآداب والفنون في ربوع الوطن تحقيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بمبادرة "حياة كريمة" في كل المجالات، لاسيما الثقافية منها عن طريق مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتفتح أبوابها أمام أبناء قرى محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث انطلقت أولى الفعاليات بقافلة ثقافية بقرية "أولاد صبور" بمركز المطرية، بحضور رئيس الاقليم، ومدير عام فرع الثقافة، ولفيف من القيادات المحلية والتنفيذية.

المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حياة كريمه اكتشاف المواهب أراجوز للأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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