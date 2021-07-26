الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استمرار سحب كراسة الشروط بمناقصتي اختيار مشغل شركتي نقل الركاب والبضائع

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

بلغ عدد الشركات التي سحبت كراسة الشروط الخاصة باختيار مشغل لإدارة وتشغيل شركتي نقل الركاب والبضائع، نحو 40 شركة - حتى الآن - وذلك في المناقصتين اللتين أعلنتهما الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

يأتي هذا في إطار تنفيذ رؤية وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها، بشأن التطوير الاستراتيجي للأنشطة وأساليب التشغيل لشركتي نقل الركاب والبضائع، الكيانين الجديدين التابعين للشركة القابضة بعد دمج الشركات الخاصة بكل نشاط (ركاب - بضائع) في شركة منفصلة كل على حدة، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية المدعومة بالخبرة العملية لتحقيق أقصى عائد ممكن من خلال الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة.

وكانت الشركة القابضة قد أجلت - بناء على طلب الشركات التي قامت بسحب كراسة الشروط - جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالمناقصتين لتكون جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة اختيار مشغل لشركة نقل الركاب يوم 31/8/2021، والمناقصة الثانية الخاصة باختيار مشغل لشركة نقل البضائع يوم 24/8/2021.

 يشار إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري طرحت مناقصتين لإدارة وتشغيل نقل ركاب وبضائع في 11/6/2021، موجهة الدعوة للشركات المتخصصة في مجال نشاط نقل الركاب وشركة نقل البضائع أو لتحالف من شريك مستثمر وشركة متخصصة في مجال النشاط للحصول على كراسة الشروط والمواصفات لكل مناقصة على حدة من مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالقاهرة.

وحددت الشركة القابضة قيمة تأمين دخول المناقصة بمبلغ 100 ألف جنيه نقدًا بخزينة الشركة القابضة للنقل البحري والبري أو بموجب خطاب ضمان ابتدائي ساري لمدة ثلاثة أشهر غير مشروط وغير قابل للإلغاء، أو بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع ومعتمد من أحد البنوك المحلية، على أن يوضع المستند الدال على سداد قيمة التأمين ضمن المظروف الفني الذي تتقدم به الشركات الراغبة في التقدم للمناقصة.

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