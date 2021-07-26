إيرادات فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني تتخطى 36 مليون جنيه

حقق فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، أمس الأحد، حيث حقق الفيلم إيرادات أقل من الأيام الماضية، بلغت 650 ألف جنيها لتصل كل إيراداته إلى 36 مليون جنيها و300 ألفا حتى اليوم خلال 4 أسابيع ونصف من العرض في السينيمات المصرية.

أبطال وصناع فيلم «مش أنا»

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

قصة فيلم مش أنا

تدور أحداث فيلم «مش أنا» حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني في شخصية «حسن» بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر.

وتشهد أحداث الفيلم ارتباطاً كبيراً بينهما وحرصاً ملحوظاً من الابن على الجلوس مع الأم أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته، وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني.



وكان تامر حسنى قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا ضخمًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبيرين مع الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.

وقدَّم النجم تامر حسني خلال الحفل باقة متميزة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق، كما شارك الجمهور تامر غناء بعض أغنياته، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح مقدمًا أغنية «حلو المكان»، ليقدم بعدها مختارات من أشهر أغنياته منها: «كل مرة»، و«يا أنا يا مفيش»، و«عيون الناس»، و«اختراع»، و«بنت الإيه»، «قرب حبيبي»، و"تليفونى رن" و"خليك فولاذي".

وافتتح تامر حسني الأربعاء الماضى الحفلات الجماهيرية في مصر بمدينة العلمين، ليأتي بعدها مباشرة ليشارك جمهور أبوظبي افتتاح الحفلات المباشرة أيضًا في حفلات العيد، وعن ذلك قال: أعشق شعب وجمهور الإمارات، الذي يستقبلني في كل زيارة إليها بحفاوة كبيرة، معبرًا عن سعادته لالتقائه بجمهور الإمارات مجددًا بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الجائحة، متمنيًا أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أبوظبي حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار "كورونا".