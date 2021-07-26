إشادة خبراء العلاقات العامة والإعلان بتميز مشاريع تخرج طلاب «إعلام عين شمس»

استضاف قسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتور هبة شاهين نخبة متميزة من المتخصصين فى مجال العلاقات العامة والإعلان لتحكيم مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لدفعة ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية.

وضمت لجنة تحكيم المشروعات فى مجال العلاقات العامة والإعلان عددًا من أبرز القامات المتخصصة فى المجال فى مقدمتهم: عادل سلامة مستشار إعلامي وخبير كتابة المحتوى، ومنار قدرى مستشار التسويق، جمال الفقى خبير ومحاضر التسويق الرقمى، الدكتور سلوى سليمان رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، وبحضور الدكتورة مى حمزة المدرس بالقسم، الدكتور شيماء عز الدين الأستاذ المساعد بالقسم، الدكتورة ندا منير المدرس بالقسم والمشرف على إنتاج شعبة العلاقات العامة والإعلام، وبحضور عمرو بهلول المعيد بالقسم، واية ممدوح المعيدة بالقسم، وهدير مهدى المعيدة بالقسم المشرفين على مشاريع العلاقات العامة والإعلان، واية منير المعيدة بالقسم، وحنان الليثى المدرس المساعد بالقسم.

وضمت مشاريع التخرج لشعبة العلاقات العامة والاعلام لعام ٢٠٢١، ٥ حملات إعلامية: (الصرح، البطاقة الثانية، العبها صح، ٢٤ قيراط، بالمعقول)، و٥ حملات إعلانية (مارش، تفصيلة، مركت، ايكيوب، هاى سينس)

وأكدت الدكتورة هبة شاهين، تميز وتنوع أفكار مشاريع تخرج الطلاب في مجال العلاقات العامة والإعلان، خاصة أن عددًا من الحملات تمس الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، يؤكد جدارته كل عام بكفاءة طلابها وخريجيها من خلال مشاركاتهم فى المحافل الإعلامية وحصولهم على المراكز الأولى فى الإنتاج الإعلامي بأنواعه المختلفة.

وأعربت منار قدرى مستشار التسويق، عن سعادتها بجودة الحملات وتنوعها، مؤكدة جدارة طلاب قسم الإعلام الذين تغلبوا على العديد من الصعاب في تنفيذ أفكار مشاريع التخرج، مشيرة إلى تنفيذها لورش عمل اونلاين للمراكز الفائزة بالابداع، والمراكز التى لم تفز لانهم ايضا بذلوا مجهودا كبيرا فى إنتاج حملاتهم.

وأشاد عادل سلامة المستشار الإعلاني وخبير كتابة المحتوى، بتنوع الأفكار وطرق معالجتها التى تصل إلى مستوى المحترفين، مما يؤكد كفاءة طلاب القسم التي تؤهلهم لتعزيز مكانة خريجي إعلام جامعة عين شمس في سوق العمل الإعلامي.

وأكد جمال الفقى خبير ومحاضر التسويق الرقمى، تفوق قسم الإعلام بجامعة عين شمس، وتقديمه لأفكار ومواهب مختلفة ومتميزة تصل لمستوى المحترفين.

وأوضحت الدكتورة سلوى سليمان رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، أن الإنتاج الذي قدمه الطلاب من أكثر المشاريع تميزًا على مدار السنوات الأخيرة، موجهة التحية والتقدير لجهودهم وحماسهم الواضح في إنتاج المشاريع.

وفى الختام أعلنت لجنة التحكيم المشاريع الفائزة بالمراكز المختلفة: حيث تصدرت حملة "الصرح" قائمة الحملات الاعلامية بجائزة الإبداع، كما تميزت حملة "البطاقة الثانية" فى المركز الأول، وفى المركز الثانى حملة "العبها صح"، كما تصدرت حملة "مارش" قائمة الحملات الاعلانية بجائزة الإبداع، كما تميزت حملة " تفصيلة" فى المركز الأول، وفى المركز الثانى حملة "مركت"