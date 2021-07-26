دفن ضحية شاطئ «فريسكا» بالإسكندرية والبحث عن الآخر بعد غرقهما

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخصين غرقا بمياه البحر، والتصريح بدفن جثة أحدهما تم انتشاله، وتكليف قوات الإنقاذ النهري في البحث عن الجثة الثانية.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة، يفيد بتكمن قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال جثة غريق لقي مصرعه أثناء نزوله بشاطئ فريسكا فى منطقة ميامى، وجارِ البحث عن جثة أخرى.

وكشفت تحريات المباحث قيام كل من أحمد ياسر متولى، واحمد فتحى أبو حسين، بالنزول إلى مياة شاطئ فريسكا، واثناء الاستحمام سحبتهم الأمواج الي داخل المياة مما ادي الي غرقهما.

كما تكثف قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغواصين المتطوعين، البحث عن جثة الشاب الثانى الغارق فى مياه البحر، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة أول العامرية، إستدعاء المسؤولين شاطئ النخيل لسؤالهم عن واقعة غرق 3 أشخاص بعد تسللهم الي مياة البحر بالرغم من غلقه بقرار من النيابة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بوجود غرقي بشاطئ النخيل، رغم غلقه بقرار من النيابة العامة، بعد تسللهم ونزول عدد من الأشخاص الي مياه البحر.

انتقل ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى بهاء انور عبده، 23 سنة من محافظة القاهرة، وشخص آخر تسللا الى مياه البحر رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذير على طول الشاطئ والإجراءات المتبعة لمنع نزول البحر.

كما تلقى قسم اول العامرية بلاغا بغرق شاب بشاطى الزهور بمنطقة العجمى فى الاسكندرية دائرة قسم شرطة اول العامرية وجارى البحث عن جثته بواسطة قوات الحماية المدنية.

يذكر ان جميع شواطئ الاسكندرية شهدت إقبالا غير مسبوق من المصطافين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفعت الراية الحمراء لتحذير المواطنين من نزول مياه البحر نظرًا لارتفاع الأمواج، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.