يقف أمام أبواب مدرسة المطرية الثانوية بنات وعلى وجهه ترتسم علامات القلق والتوتر لا يهتم بحرارة الجو كل ما يدور في عقله أن تجتاز ابنته امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) بعد تداول الكثير من الأخبار تفيد بصعوبة الامتحانات في هذا العام مترقبًا سماع أي أنباء عن سهولة الامتحان ليطمئن قلبه تاركًا عمله وبيته ليخفف عن ابنته قلق الامتحان.

يحكي أشرف محمد أحد أولياء الأمور، أنه اصطحب ابنته من التاسعة صباحاً لمكان الامتحان تاركًا سيارته النصف نقل التي يعمل عليها سائقًا لدعم ابنته وقام طوال الطريق بتخفيف التوتر والقلق عنها ومراجعة بعض الأسئلة المتداولة والمتوقع مجيئها في الامتحان مع ابنته، "فضلت ادعم ابنتي بكلمات ترجع الثقة في نفسها".

وأضاف أنه منذ بداية ماراثون الثانوية لا يجعل ابنته تشاهد الأخبار المتداولة عن صعوبة الامتحانات، يستكمل أنه يجعل ابنته تهتم بالمواد المقبلة ويمنعها أن تفكر في المواد الماضية "بعد ما بتخلص اي امتحان بقلها فكري في اللي جي".

وعن الإجراءات الاحترازية المقامة داخل اللجان قال إن اللجنة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بحرص أثناء دخول الطلاب حتي انتهاء الامتحان بجانب الإجراءات التفتيشية المشددة علي جميع الطلاب.

وانطلق صباح السبت الماضي، 10 يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.