الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يقترب من 31 مليون جنيه.. فيلم «العارف» يواصل حصد الإيرادات

العارف
العارف

واصل فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز تحقيق للإيرادات المرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي متصدرا شباك التذاكر المصري بيبن كل الأفلام المصرية والأجنبية المعروضة، حيث جمع الفيلم أمس الأحد، إيرادات قدرت بمليون جنيه و650 ألفا، لتصل كل إيراداته إلى 30 مليونا 600 ألف جنيه، وهي إيرادات مرتفعة للغاية خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم ويواصل الفيلم جمعة للإيرادات حيث يتواجد في أكثر من 100 دار للعرض السينمائي في كل المحافظات المصرية ومن المقرر أن تواصل القاعات عرض الفيلم لفترة طويلة.

قصة وأحداث فيلم العارف

وتتناول قصة الفيلم شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه "العارف"، شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ويدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث. 

يسافر "العارف" إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به، وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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