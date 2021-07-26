الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دعاء فاروق تثير الجدل بمنشور علي الفيس بوك

دعاء فاروق
دعاء فاروق

أثارت الاعلامية دعاء فاروق جدل علي السوشيال ميديا وذلك بعدما كتبت منشور لها عن السحر، ونصحت من خلاله جميع السيدات بعدم الذهاب إلى الشيوخ الذين يقومون بفك السحر مؤكدة أنها لا تؤمن بهذا الامر محذرة السيدات من الذهاب إلى الشيوخ أو دجالين مؤكدة أن ذلك كفر.

قالت دعاء فاروق: “رجاءًا من فضلكم أنا ليس لي أي علاقة بأي شيوخ بتفك سحر أو بتعمل سحر أو بتعمل جلب حبيب أو طرد عفاريت.. إلخ دي أعمال كفر ونصب ومعنديش أرقام أي حد”.

وأضافت: “مش معقول مكالمة تليفون جت لي في البرنامج من سيدة حكت قصة عن السحر تخلي كمية من الستات تجيب رقمي وتكلمني يوميًا سيل من المكالمات والرسايل تطلب مني رقم الشيخ اللي فك السحر للست اللي اتصلت بيا من سنتين، لا أعرفها ولا معايا أرقام اي حد واللي متعلق بقشاية رجاءًا أنا مش هفيدكم”.

واختتمت: “دى أعمال كفر كفر كفر.. وأنا مش هفيد حد فيها نهائي شكرًا”.

وردت دعاء فاروق علي إحدي التعليقات حيث قالت لها جومانا محمود أحد المعلقات: “يعني لو انتي معمول لك سحر وفي شيخ هيعالجك بالقرآن هتقولي عليه كفر؟".

فردت دعاء فاروق قائلة :"جومانا محمود ده كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر.. ومش بدخل شيوخ لا يقروا عليا ولا ينفع أي راجل يقرأ عليا أي حاجة وبشتغل مع الشيوخ بقالي عشرين سنة ولا حد فيهم قرأ عليا قرآن ولا مرة وكلهم بينصحوني إني أنا اللي اقرأ لنفسي وبالمناسبة اللي بتدخل واحد عليها بيمرمطها وبيعمل فيها حاجات وحشة متدخلوش رجالة عليكم نهااااااائي لا شيخ ولا غير شيخ  اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم فاشهد "

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دعاء برنامج إعلامي جيب ندى دعاء فاروق الفيس بوك سحر سوشيال ميديا

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