الإثنين 26 يوليو 2021
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مصر

وزيرة البيئة تشارك فى الإجتماع الوزارى التحضيرى لمحادثات المناخ الذى تعقده المملكة المتحدة على مدار يومان:

«فؤاد»: مصر حريصة على تقديم موضوعات تفاوضية بتغير المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الاجتماع التحضيرى لقمة المناخ على حرص مصر تقديم الرؤى والأفكار حول الموضوعات التفاوضية الخاصة بتغير المناخ وهذا ليس فقط لمشاركة مصر المملكة المتحدة فى تحالف التكيف ولكن للمضي قدمًا وتحقيق نتائج مرضية، خاصة فيما يخص تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وزيرة البيئة : اجتماع المناخ يسلط الضوء على عدد من الموضوعات التفاوضية المرتبطة بتغير بالمناخ

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزارى التحضيرى الذى تعقده المملكة المتحدة بصفتها رئيسة مؤتمر  الأطراف لتغير المناخ المقبل cop 26 لوزراء أكثر من ٥٠ دولة على مستوى العالم مثل أسبانيا، الصين، الجابون، فرنسا، استراليا، الدنمارك بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية والأفريقية، لمناقشة سُبل المضي قدما فى الموضوعات التفاوضية المختلفة تمهيدًا لمؤتمر الأطراف بجلاسكو، حيث أكدت وزيرة البيئة  على ضرورة الوصول لاتفاق واضح يضع تعريف محدد للهدف العالمى للتكيف مع ضرورة عمل تقييم للتقدم الجماعى المُحرز نحو تحقيق هذا الهدف، مشددةً على أهمية وجود أتفاق بين الدول على هذا التعريف.

ياسمين فؤاد: لابد من مراعاة التوازن بين تمويل التكيف والتخفيف

وأوضحت فؤاد خلال الإجتماع أن هناك ضرورة ملحة لوضح مقاييس محددة للهدف العالمى للتكيف من جمع بيانات، وإعداد التقارير والمراقبة، والجداول الزمنية، والأهداف، والخطوط الأساسية، والعمل على قياسه كمًا ونوعًا بطريقة محددة وطنياً ثم  يتم تجميع تلك المؤشرات لقياس التأثير على الهدف العالمى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه لابد من إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة  بمشروعات التكيف والتي لم يتم الموافقة عليها بسبب الافتقار إلى المبررات المناخية، خاصة فى ظل تأثير هذا بشكل واضح على الوصول إلى تمويل التكيف داخل صندوق المناخ الأخضر، مشيرة إلى ضرورة تقديم إرشادات واضحة إلى صندوق المناخ الأخضر حول كيفية توفير التمويل اللازم للسياسات والمشاريع والبرامج التي تحددها برامج العمل الوطنية بطريقة سريعة مع إجراءات أقل تعقيدًا، و العمل على إيجاد طريقة ملموسة للمضي قدمًا نحو تخصيص موارد مالية محددة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية.

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