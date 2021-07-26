الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البيان»: الإمارات شريك فاعل بعملية تعزيز السلام في النظام العالمي

الإمارات
الإمارات

أكدت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن الإمارات شريك فاعل بعملية تعزيز السلام والاستقرار في النظام العالمي، ويتعزز هذا الدور مع استعداد الدولة لتبوؤ مقعدها في مجلس الأمن، حيث تعمل مع شركائها في الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حلول للتحديات الحالية واستشراف آفاق المستقبل، والاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ترسيخ دعائم السلم والأمن الدوليين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "شريك أممي فاعل" - أن الإمارات بسياساتها والتزاماتها الدولية، قدمت نموذجًا دبلوماسيًا يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الإنسانية من خلال وجود استراتيجية واضحة وفعّالة في سياستها الخارجية، تدعم قضايا الحق والعدل، فعضوية مجلس الأمن تعد محطة مهمة في تاريخ دبلوماسية الدولة التي تنتهج الشفافية والاعتدال والاحترام المتبادل في علاقاتها مع دول العالم، وترتكز على العمل وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشارت إلى أن عضوية الدولة في أهم جهاز دولي تابع للأمم المتحدة والمسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين نتاج لسياسات واستراتيجيات حكيمة، وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، وستعكف على تقديم العديد من المبادرات والإسهامات لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وفي سياق أخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذا التعيين جاء في إطار حصة التعيينات السياسية التي يسمح للوزير بالقيام بها.

ويشغل حايك (57 عامًا) حاليًا منصب رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل ورئيس مجمع التدوير "ايلا"، وكان قد شغل في الماضي منصبي المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستخدام والمدير العام لاتحاد أرباب الصناعة.

ابوظبى الإمارات السلام النظام العالمى

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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