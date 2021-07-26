بدء امتحان «اللغة الأجنبية الأولى» لطلاب «علمي الثانوية»

بدأ منذ قليل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، بإجمالي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة.

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "التاريخ"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى 621 طالبا وطالبة لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، و558 طالبا وطالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم العاشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطلاب مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية لوفاة الطالبة منار محمد عبد الباقى بالأمس بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بدء امتحان مادة الفيزياء قائلًا: نحتسبها عند الله شهيدة.

وشدد على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توتر للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أنه فيما يخص صحة إجراءات الطلبة المحولين بمديرية سوهاج التعليمية ؛ فقد تم تكليف التوجيه المالي والإداري ببحث الموضوع والعرض.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها العاشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (14) حالة غش منهم (2) حالة نشر، و(12) حالة غش