منع الضوضاء وانتشار أمني مكثف في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة

واصلت قوات الأمن، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ بنود خطة وزارة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وسط انتشار أمني مكثف في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك لتأمينها وحماية الطلاب وتوفير مناخ آمن أثناء تأدية الطلاب امتحانهم؛ والتصدي الفورى والفعال لأي أعمال شغب قد تحدث في محيط لجان الإمتحانات.

تفاصيل انضباط قوات الأمن في محيط المدارس

وانتشرت الخدمات الأمنية في محيط اللجان في الساعة الخامسة من صباح اليوم، وجرى إجراء مسح شامل لمقار المدارس المنعقد بها لجان الامتحانات، وكذلك خطوط السير المؤدية إليها، في إطار خطة التأمين والتواجد المكثف لرجال الشرطة في محيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتأدية امتحاناتهم، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان للمدرسين المراقبين والطلبة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكافة أشكال و صور الخروج على القانون.

ويجرى فض تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان ومنع التجمعات في محيطها ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

منع مكبرات الصوت والأغاني في محيط المدارس أثناء الامتحانات

وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب والمدرسين المراقبين إلى لجان الامتحانات.

وتلعب الشرطة النسائية دور بارز من خلال التواجد في محيط لجان الامتحانات للتدخل الفوري لمنع أي مضايقات قد تحدث للفتيات أثناء ذهابهم وعودتهم من أداء الامتحان.

ومن جانبهم يقوم ضباط المباحث في كل منطقة بها لجان امتحانات بنشر الشرطة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة لضبط المشتبه بهم ومنع أي مظاهر خروج عن القانون لتوفير الهدوء للطلبة أثناء تأدية الامتحانات بمنع سير الباعة الجائلين والسيطرة على المقاهي والكافيهات في محيط اللجان لمنع الضوضاء واستخدام مكبرات الصوت في محيط لجان الامتحان أثناء انعقاده

ومن جانبها تتولى الخدمات الأمنية بالتنسيق مع التعليم حماية مقار الكنترول وأوراق الإجابة لمنع أي محاولات عدائية تستهدف إتلاف أوراق الإجابة والعبث بسلامة نتائج امتحانات الثانوية العامة.