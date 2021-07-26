الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5.9 يقع قبالة سولاويسى بإندونيسيا

سولاويسى بإندونيسيا
سولاويسى بإندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الإثنين، إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع على بعد نحو
88 كيلومترا غربي لووك في إندونيسيا.
 

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.

 

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم القريبة منها، إلا أنه ليس من المتوقع حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال علماء الحكومة.

وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة كالاتاجان في إقليم باتانجاس (93 كيلومترا) جنوب مانيلا.

وأوضح المعهد، أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.1 درجة ضربت نفس المنطقة بعد ثماني دقائق من وقوع الزلزال.

وقال مدير المعهد ريناتو سوليدوم، إنه ليس من المتوقع حدوث موجات تسونامي؛ بسبب الزلزالين اللذين كان مركزهما على عمق 100 كيلومتر.

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الماضي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

وأكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

إندونيسيا مركز اندونيسي زلزال سولاويسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب