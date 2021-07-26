لبنان.. رجل الأعمال نجيب ميقاتى يستعد لتولى منصب رئاسة الوزراء

قالت مصادر سياسية، إن رجل الأعمال اللبناني، ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، يستعد لتكليفه برئاسة الحكومة، الإثنين، بعد فوزه بتأييد معظم الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة.

وقال مصدر سياسي رفيع لوكالة "رويترز"، إن "معظم الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد اتفقت على تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة".

وكان نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" أعلن الأحد تأييده اختيار ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، في محاولة أخرى لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان.

ومن بين مؤيدي ميقاتي رئيس الحكومة السابق ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي تخلى عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، بعد إخفاقه على مدى عشرة أشهر تقريبا في الاتفاق مع رئيس البلاد ميشال عون على تشكيلها.

وجاءت خطوة الحريري بعد صراع استمر شهورًا على مناصب وزارية بينه وبين عون.

ومن المقرر أن يلتقي عون مع الكتل النيابية الاثنين للتشاور حول تسمية رئيس وزراء جديد.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

و علي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل 844 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 803 مقيمين و41 وافدا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 555302 شخص.



وسجلت الوزارة في تقريرها الأحد، حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7892 حالة.



وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى للقاح المضاد لكورونا أمس 1618 شخصًا، فيما حصل على الجرعة الثانية 2992 شخصًا، ليرتفع إجمالي الحاصلين على جرعة واحدة إلى مليون و167 ألفًا و419 حالة بنسبة 24.5 % من عدد السكان، فيما بلغ عدد الحاصلين على جرعتين 798409 أشخاص بنسبة 16.7 بالمائة من عدد السكان.

وكان وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أكد أن نسبة 70 % من الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد هي للمتحور الهندي دلتا سريع الانتشار.