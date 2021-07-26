حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الإثنين 26 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، فيما يخص الأبراج المائية ومن أبرزها: السرطان، العقرب، الحوت.



السرطان

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم قادرًا على إيجاد طرائق جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر.

عاطفيًا: قد تتبدل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان.

صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه.



العقرب

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من التخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصاً على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار.

عاطفيًا: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك تهجمًا عليه وعامله بلطف ورومانسية كي تستعيد ثقته وحبه لك.

صحيًا: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي.



الحوت

مهنيًا: الحظ يهديك فرصًا استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظًا عالية جدًا ويحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب.

عاطفيًا: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك، وذلك سيعدّ ديناً عليك تفيه في الوقت المناسب.

صحيًا: انتبه للوضع الصحي، لا تهمل أي عوارض، إذهب لاستشارة الطبيب.



صفات الأبراج المائية

يتميز أصحاب هذه الأبراج المائية بأنهم حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، كما أنهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، يحبون الرومانسية، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، وعلى الرغم من ذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

ولكن أصحاب الأبراج المائية، يعيبهم ميلهم الدائم إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ومن أبرز صفاتهم أيضا، أنهم يمتلكون شخصيات هادئة، ورومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.