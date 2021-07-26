كردستان العراق: لسنا مع انسحاب التحالف الدولى من البلاد

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، أنها ليست مع انسحاب التحالف الدولي من البلاد، فيما حذرت من تكرار أحداث عام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على محافظات عراقية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي في تصريح صحفي، إن "العراق لا يزال يعاني من غياب الاستقرار، وتدخل الدول الأخرى في شؤونه الداخلية، كما أنه يفتقر إلى قوة عسكرية ثابتة الأركان بحيث تستطيع منع تكرار التجارب السابقة التي ألحقت به أضرارا مادية و بشرية جسيمة".

وأضاف: "رأينا الكارثة التي حلت بالبلد في عام 2014، وكيف تمكن مسلحو داعش من احتلال ثلث مساحته و سقط عشرات آلاف الضحايا، و احتمال تكرار تلك التجربة لا يزال قائما".

و أمس، أكد مصدر في الوفد العراقي المفاوض، أنه لم يتفق حتى الآن مع الوفد الأمريكي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق.

وقبل ذلك، أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" أنها لن تسمح "بوجود أي جندي أمريكي داخل البلاد مهما كانت صفته، أو تحت أي ذريعة"، و وجاء ذلك وفقا لبيان رسمي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش واين ماروتو، إن القوات العراقية أبلت بلاء حسناً بملاحقة عناصر داعش المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر.

وأضاف ماروتو: "قوات شريكتنا العراق لاحقت إرهابيي داعش المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر، نحن لا نزال ملتزمين بتطبيق العدالة بحق المسؤولين عن قتل المدنيين الأبرياء، و تعطيل السلام في المنطقة".

وكان العراق أعلن أمس، القبض على منفذي التفجير الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي، و أسفر عن مقتل و إصابة العشرات.