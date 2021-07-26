الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كردستان العراق: لسنا مع انسحاب التحالف الدولى من البلاد

التحالف الدولى
التحالف الدولى

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق،  أنها ليست مع انسحاب التحالف الدولي من البلاد، فيما حذرت من تكرار أحداث عام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على محافظات عراقية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي في تصريح صحفي، إن "العراق لا يزال يعاني من غياب الاستقرار، وتدخل الدول الأخرى في شؤونه الداخلية، كما أنه يفتقر إلى قوة عسكرية ثابتة الأركان بحيث تستطيع منع تكرار التجارب السابقة التي ألحقت به أضرارا مادية و بشرية جسيمة".

 

وأضاف: "رأينا الكارثة التي حلت بالبلد في عام 2014، وكيف تمكن مسلحو داعش من احتلال ثلث مساحته و سقط عشرات آلاف الضحايا، و احتمال تكرار تلك التجربة لا يزال قائما".

و أمس، أكد مصدر في الوفد العراقي المفاوض، أنه لم يتفق حتى الآن مع الوفد الأمريكي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق.

وقبل ذلك، أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" أنها لن تسمح "بوجود أي جندي أمريكي داخل البلاد مهما كانت صفته، أو تحت أي ذريعة"، و وجاء ذلك وفقا لبيان رسمي.

 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش واين ماروتو،  إن القوات العراقية أبلت بلاء حسناً بملاحقة عناصر داعش المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر.

وأضاف ماروتو: "قوات شريكتنا العراق لاحقت إرهابيي داعش المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر، نحن لا نزال ملتزمين بتطبيق العدالة بحق المسؤولين عن قتل المدنيين الأبرياء، و تعطيل السلام في المنطقة".

وكان العراق أعلن أمس، القبض على منفذي التفجير الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي، و أسفر عن مقتل و إصابة العشرات.

العراق انسحاب كردستان العراق كردستان التحالف الدولى تحالف اقليم كردستان العراق اقليم كردستان عراق الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب