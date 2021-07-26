تايلاند تسجل رقما قياسيا فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت تايلاند رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 15 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان السلطات الصحية: "تم تسجيل 15335 إصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 497302".

كما سجلت تايلاند 129 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4059.

هذا وأغلقت عاصمة تايلاند، بانكوك، الحدائق العامة والعدد القليل المتبقي من الأماكن العامة المتاحة للسكان، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا.

وتم إغلاق بانكوك والمقاطعات المحيطة بها لمدة أسبوعين تقريبا، وجرى تطبيق مزيد من القيود على الحركة وحظر تجوال خلال الليل هذا الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق جميع مراكز التسوق والمتاجر، باستثناء محلات البقالة والمتاجر والصيدليات، وأغلقت يوم الجمعة جميع الحدائق العامة وصالونات الحلاقة ومعظم الأماكن العامة.

وجاءت القيود شبه الكاملة على التحركات في العاصمة، فيما طالب رئيس الوزراء المسؤولين بإيجاد سبل لنقل المرضى لدخول المستشفيات بعد العثور على أشخاص مصابين بـكوفيد-19 موتى في شوارع بانكوك.

وقال رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، الذي تعرضت حكومته لانتقادات متزايدة بسبب إدارتها لبرنامج التطعيم البطيء، وارتفاع حالات الإصابة بمتحور دلتا: "علينا أن نفكر فيما يمكننا فعله لتقليل عدد الحالات المصابة التي تنتظر سيارات الإسعاف في المنازل أو في الشوارع".

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.