الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الإثنين 26 يوليو 2021

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، فيما يخص الأبراج الهوائية، ومن أبرزها: الدلو، والميزان، والجوزاء.
 

الدلو

مهنيًا: حاول ألاّ توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب.
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.
صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أودية لا تعرف مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية.
 

الميزان

مهنيًا: يوم واعد جدًا، تبدو نشيطًا في العمل ولديك الدوافع والحماسة الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة.
عاطفيًا: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير والتخطيط لما يؤمن لك السعادة والراحة.
صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم.

 

الجوزاء

مهنيًا: قد تتعرض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل.
عاطفيًا: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد.
صحيًا: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة.
 

صفات صحاب الأبراج الهوائية

يشترك أصحاب الأبراج الهوائية بميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد. 

ومن أبرز صفاتهم أنهم ماهرون في الأعمال الذهنية ومبدعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بمزاجهم المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم.

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