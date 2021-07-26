الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 26 يوليو 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، حظك اليوم، لجميع الأبراج الفلكية، اليوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل


مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات.
عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية، وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة.
صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب.

ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان.
 

الثور


مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات.
عاطفياً: قد تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك.
صحياً: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم.
 

الجوزاء

مهنياً: قد تتعرض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل.
عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد.
صحياً: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي

السرطان


مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على إيجاد طرائق جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر
عاطفياً: قد تتبدل طباع الشريك سريعاً، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان.
صحياً: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا.

الأسد 

مهنياً: يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور.
عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه وإشعاره بالسعادة التي يستحقها.
صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني.

العذراء

مهنياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.
عاطفياً: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك .
صحياً: تستعيد صحتك وعافيتك بعد إبلالك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم
 

الميزان

مهنياً: يوم واعد جداً، تبدو نشيطاً في العمل ولديك الدوافع والحماسة الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة.
عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير والتخطيط لما يؤمن لك السعادة والراحة.
صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب.
 

العقرب

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من التخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصاً على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار.
عاطفياً: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك تهجماً عليه وعامله بلطف ورومانسية كي تستعيد ثقته وحبه لك.
صحياً: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي.

ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين.

القوس 

مهنياً: معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء، فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة.
عاطفياً: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه.
صحياً: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة، فحاول إيجاد الوقت.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز.
 

الجدي 

مهنياً: اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
عاطفياً: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك، ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع. 
صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد

الدلو

مهنياً: حاول ألاّ توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب.
عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين,
صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أودية لا تعرف مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي.
 

الحوت 

مهنياً: أن الحظ  يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً ويحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب.
عاطفياً: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك، وذلك سيعدّ ديناً عليك تفيه في الوقت المناسب.
صحياً: انتبه للوضع الصحي، لا تهمل أي عوارض، إذهب لاستشارة الطبيب.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة دينا الشربيني

حظك اليوم الأبراج برج الجوزاء الأبراج الفلكية الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب