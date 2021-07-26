إصابة 11 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا بينهم 4 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص بالطريق الزراعى " القاهرة - الأسكندرية "، أمام قرية معمل القزاز التاعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث علي الطريق الزراعي" القاهرة - الأسكندرية "، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية معمل القزاز بنطاق مركز كفر الدوار، وأسفر الحادث عن 11 شخصًا وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" هشام محمد العربى، 42 عامًا، بجرح بالساعد الايسر وكسر بالساق الايسر، محمد يوسف عبد الفتاح، 45 عامًا، بجرح قطعى بفروة الرأس وكسر بالساعد الايسر، سعيد محمد رمضان، 34 عامًا، كدمة شديدة بالفك السفلي وسحجات متفرقه بالجسم، رحاب محمد يوسف 25 عامًا، بكدمة بالعمود الفقري، مريم على عيسى 5 سنوات، جرح قطعى بالجبهه واشتباه ما بعد ارتجاج، كارما سامح الجندى، عامان، بجرح قطعى بالساعد الايمن، روان سامح الجندى 4 سنوات، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ندى محمد بسيوني 27 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سارة محمد بسيونى، 26 عامًا، بجرح قطعى بفروة الرأس كسر بالكتف الايمن، هشام صبحى الجندى، 27 عامًا، بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رؤى سامح الجندى، عام واحد، بسحجات متفرقة بالجسم"، وتم عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأكدت مصادر طبيبة بمستشفي دمنهور التعليمي، أن جميع حالات المصابين بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار علي الطريق الزراعي “ القاهرة - الأسكندرية "، مستقرة وهم تحت الملاحظة الآن، وأنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية لهم فور وصولهم بسيارات مرفق الإسعاف بالمحافظة.

أعلنت مستشفي دمنهور التعليمي، حالة الطواريء بكافة الأقسام وتواجد اطباء بكافة التخصصات الطبية للكشف علي المصابين بقسم الإستقبال والطواريء بالمستشفي فور ورود إشارة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي ونقل المصابين للمستشفي.