تصريح مسؤول بارز حول كورونا يثير انقساما بين الساسة فى ألمانيا

أثار تصريح هيلغ براون، كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول احتمال فرض قيود على غير المطعمين ضد كورونا انقساما عميقا بين الساسة الألمان.

وكان براون قد أشار إلى أن القيود المفروضة على المواطنين غير الحاصلين على اللقاح "قد تكون ضرورية" إذا وصلت أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن "الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح قد يمنعوا من دخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والملاعب المغلقة لأن الخطر سيظل مرتفعا للغاية".

وأثار هذا التصريح جدلا في الساحة السياسية الألمانية حول فرض محتمل للقاح، ومطالبة المواطنين به في أماكن معينة.

وأثبتت القضية أنها مثيرة للانقسام، حتى بداخل حزب ميركل، حيث أعلن أرمين لاشيت، المرشح الأوفر حظا لخلافتها، معارضته لأي طلب رسمي أو غير رسمي بفرض اللقاح في الوقت الحالي.

وتباطأت جهود إعطاء اللقاحات بألمانيا في الأسابيع الماضية، ما أثار مناقشات حول كيفية تشجيع من لم يحصلوا على لقاح بعد على التوجه الى مراكز اللقاحات.

وعلي صعيد آخر ، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 89 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 570 ألفا و862 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 30 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.76 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 91 ألفا و531 حالة.

ومضى عام و25 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.