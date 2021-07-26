إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بطريق أبوسمبل بأسوان

شهد طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، وقوع حادثين سير متفرقين، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد وقوع حادثين سير بطريق أبوسمبل، وجاءت الحوادث كالتالي، الأول وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى لنقل المياة، متوجهين من مدينة أسوان إلى أبو سمبل، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أما الثاني، وقع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان أبو سمبل عند الكيلو ١٣٠ متجهين من مدينة أسوان إلى أبوسمبل السياحية، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادثين سير متفرقين بطريق مدينة أبوسمبل السياحية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.