منها عصير التين الشوكى.. قائمة بأفضل عصائر يمكنك تحضيرها لصيف منعش ولذيذ

يحتار الكثير، فى تحضير مشروبات لذيذة وفى الوقت نفسه مفيدة فى فصل الصيف، لهذا نقدم لكم فى السطور التالية وصفات لمجموعة من العصائر "فريش" مفيدة، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

‎عصير التين الشوكي



‎المقادير



‎حبتان من التين الشوكى

‎3 كوب ماء مثلج

‎3 معلقة كبيرة عسل نحل

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طريقة تحضير عصير التين الشوكي



‎نبدأ بإحضار الخلاط الكهربائى ونضع فيه التين الشوكى. - ثم نضيف كمية من العسل أو السكر حسب الرغبة إلى التين الشوكي.

- ثم نضيف الماء إلى التين ونغلق وعاء الخلاط جيدا ثم نخلط على سرعة متوسطة.

- نصفي العصير بمصفاة، ونضع تحتها وعاء عميق.

- ثم نسكب عصير التين الشوكى فى المصفاه للتخلص من البذور التى توجد به.

-نأخذ عصير التين ونحضر كاسات التقديم ونضع فيها كمية من مكعبات الثلج.



‎فوائد التين الشوكى



‎يعد التين الشوكى مفيدًا فى أنظمة الرجيم الغذائية، اذ يحتوى على نسبة قليلة من السعرت الحرارية التى تفقد الجسم الوزن الزائد، كما بساهم فى تخلص الجسم الدهون، كما أن التين الشوكي غني بالكالسيوم الذي يقوى العظام، ويقلل الشعو بالعطش، كما يعتبر التين الشوكي كمهدئ للجسم من التوتر والقلق.





عصير البروقوق بالبنجر

‎المقادير

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2 كوب من البرقوق منزوع النوى

‎نصف كوب بنجر مبشور

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3 كوب ماء مثلج

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3 معلقة كبيرة عسل نحل

‎طريقة التحضير



- نبدأ بإزالة النوى من البرقوق ونغلي الماء المستخدم لتحضير العصير.

- ننقع البرقوق مع مقدار كوب من الماء المغلي مدة حوالي 10 دقايق.

ثم نضيف باقي كمية الماء إلى الخلاط وبعد مرور وقت النقع نضيف إليهم البرقوق المنقوع بالماء الذي نقع فيها ثم نضيف البنجر المبشور والعسل النحل ونخلطهم جيدا ثم نصفي العصير بمصفاه كي نتخلص من القشور ويصب في أكواب التقديم.



فوائد عصير البرقوق

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يحسن حركة الأمعاء، لأنه غني بالألياف المفيدة للجسم، ‎كما أنه يفيد صحة العظام، لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الهامة للجسم، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك، فيتامين د.

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‎عصير أفوكادو بالموز



‎المقادير



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2 حبة أفوكادو مكعبات.

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3 حبة موز.

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3 كوب حليب

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1 ملعقة صغيرة فانيليا

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1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

‎عسل نحل حسب الرغبة



‎طريقة التحضير

-ضع مكعبات الأفوكادو والحليب والموز في الخلاط الكهربائي.

‎ثم أضف العسل والفانيليا

‎ثم أضف ملعقة عصير ليمون صغيرة حتى لايتأكسد العصير (يتغير لونه) ويصب فى كاسات للتقديم.

‎فوائد الأفوكادو بالموز:



‎يعد هذا العصير غنيًا بالحديد وألياف طبيعية، وهو مصدر هام جدا لمن يعاني من الأنيميا أوفقر الدم، كما أنه يعالج التهابات الجسم المختلفة لاحتوائه على البوتاسيوم.



عصير المانجو

المقادير

2كوب لحم مانجو

‎كوب جزر مبشور

3كوب ماء مثلج

3معلقه كبيرة عسل

‎طريقة التحضير



- نغسل المانجو وتقشيرة ونخراج البذور.

- ثم نحضر الخلاط ونضع لحم المانجو مع الجزر المبشور والماء المثلج والعسل ونخلطهم جيدا ثم يصب في أكواب التقديم.