الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

430 شخصا لقوا حتفهم بأمريكا الأسبوع الماضى فى حوادث إطلاق نار

حوادث إطلاق نار بأمريكا
حوادث إطلاق نار بأمريكا

أظهرت إحصائية حديثة أن 430 شخصا لقوا حتفهم في الولايات المتحدة جراء حوادث إطلاق نار بلغت في مجملها 915 حادثا.


وأشارت الإحصائية، الصادرة عن الأرشيف الأمريكي لحوادث العنف بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية إلى أن تلك الحوادث وقعت بين السبت 17 يوليو و الجمعة 23 يوليو الماضيين، وتسببت كذلك في إصابة 1007 أشخاص بجراح.


ويرى مراقبون أن هذه الأرقام الصادمة تشير إلى أن هناك زيادة كبيرة في تلك الحوادث في أنحاء البلاد.
ووفقا لهذه الإحصائية ، فإن عام 2020 شهد مقتل 43 ألف شخص بسبب حوادث إطلاق النار، وهو ما يعد أكبر عدد يقع على مدى عقدين من الزمن على الأقل.

 

وعلى صعيد آخر، اتفق المجتمعون في لجنة التنسيق العليا الأمريكية العراقية في واشنطن، على توسيع نطاق الدعم الأمريكي للعراق، خاصة في مجال الصحة العامة ومكافحة الوباء.

وذكر بيان الختامي للجنة - المنشور على موقع الخارجية الأمريكية - أن الولايات المتحدة ستتبرع بـ 500 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك للعراق، وستقدم وزارة الخارجية 800 ألف دولار لتعزيز إجراءات السلامة لمنع إساءة استخدام العينات البيولوجية والمعدات الطبية.

وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للوقاية من كوفيد-19 من خلال الوعي المجتمعي وتعزيز قبول اللقاح واستدامة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وستقوم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها بتدريب العاملين في مجال الصحة العامة للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتجمعات الجماهيرية، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز الإدارة والتنسيق في الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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