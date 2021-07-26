الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاصفة نيبارتاك الإستوائية تهدد استكمال أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

 أفاد مركز "أكو ويذر" للطقس، أن عاصفة استوائية قد تهدد استكمال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان.


ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المركز قوله: "تشكلت عاصفة نيبارتاك الاستوائية في منخفض استوائي يوم الجمعة بين دولتي جوام وجزر ماريانا، لتُكون عاصفة استوائية في وقت لاحق من ذلك اليوم".


و أضاف المركز: "من المتوقع أن تتحرك نيبارتاك شمالًا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تصل إلى اليابسة في البر الرئيسي لليابان".


وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز "أكو ويذر" للطقس، جيك سوجدا، إن لدى نيبارتاك فرصة جيدة لضرب طوكيو غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، مضيفًا أن العاصفة الاستوائية قد تؤثر على الأحداث الأولمبية.


وأضاف سوجدا: "من الواضح أن التأثير الأكبر للألعاب سيأتي من الضربة المباشرة على طوكيو، حيث توجد غالبية الملاعب والأحداث، ومع ذلك، حتى إذا كانت العاصفة تتجه شمالًا أو جنوبًا من طوكيو، فهناك بعض الأماكن التي تقع بعيدًا عن مدينة طوكيو الكبرى التي لا يزال من الممكن أن تتأثر".


و تابع سوجدا أن الأحداث المقامة في الهواء الطلق قد تكون في خطر كبير من التعرض للعاصفة، كما أن الألعاب في الصالات المغلقة قد تعاني أيضا من انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.


يأتي ذلك في الوقت الذي أعاد منظمو الأولمبياد جدولة أحداث التجديف بسبب سوء الأحوال الجوية غدا الاثنين.


وكان قد تم بالفعل تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا، والآن قد تعرض العاصفة الاستوائية نيبارتاك في بحر الفلبين لخطر التأجيل مرة أخرى.


وأقيم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو يوم الجمعة الماضية وينتهي في 8 أغسطس المقبل.

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