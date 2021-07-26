الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يا رب تونس.. النجمة لطيفة تدعم قرارات قيس سعيد

لطيفة
لطيفة

نشرت النجمة التونسية لطيفة شعار العلم التونسي، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لدعم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، حيث كتبت قائلة "يا رب تونس".

وكانت قد أعلنت رئيس الجمهورية التونسية في خبر عاجل لها منذ قليل نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.

وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

 

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