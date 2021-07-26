يا رب تونس.. النجمة لطيفة تدعم قرارات قيس سعيد

نشرت النجمة التونسية لطيفة شعار العلم التونسي، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لدعم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، حيث كتبت قائلة "يا رب تونس".

وكانت قد أعلنت رئيس الجمهورية التونسية في خبر عاجل لها منذ قليل نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.

وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.