جنوب أفريقيا تخفض مستوى الإغلاق بسبب كورونا

خفض الرئيس الجنوب أفريقي سيريل راموفوزا من مستوى الإغلاق الذي تشهده البلاد والذي تم فرضه قبل أسبوعين، من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، نتيجة لانخفاض أعداد الأصابات.

ونقلت صحيفة "آي أو إل" الجنوب أفريقية، عن راموفوزا قوله، خلال كلمته التي ألقاها بشأن فيروس كورونا وحالة العنف في البلاد: "لقد حشدنا جميع مواردنا لاستعادة الاستقرار والنظام في كوازولو ناتال وجوتنج، لضمان استقرار الوضع وضمان إنهاء أعمال العنف التي وقعت قبل أسبوعين".

وأوضح أنه "لمعالجة هاتين الأزمتين، علينا اتخاذ عدة إجراءات في وقت واحد، أولًا: احتواء انتشار فيروس كورونا والحد من تأثيره على النشاط الاقتصادي، ثانيًا: تسريع برنامجنا للتطعيم بحيث يمكن تطعيم الغالبية العظمى من البالغين في جنوب أفريقيا قبل نهاية العام، ثالثًا: نحتاج إلى ضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعدم وقوع حوادث عنف أخرى.

ورابعًا: للتعامل مع تأثير الجائحة والعنف نحتاج إلى تقديم الدعم والإغاثة للأسر الفقيرة من أجل تخفيف المصاعب التي يمرون بها والحد من الجوع، خامسًا: نحن بحاجة إلى مساعدة الشركات على إعادة البناء، هذه هي الشركات المتضررة من النهب وتدمير الممتلكات والمتضررين من الجائحة والتدابير اللازمة التي اتخذناها لاحتوائه، أخيرًا: نحن بحاجة إلى تسريع تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الخاصة بنا لإعادة بناء اقتصادنا وخلق فرص العمل ودفع النمو الشامل".

وأضاف أنه ولذلك يجب أن نستمر في ارتداء الكمامات في جميع الأوقات في الأماكن العامة، ونحافظ على التباعد الاجتماعي والتأكد دائمًا جودة التهوية.

وتابع "راموفوزا"، أن الانخفاض العام في عدد الإصابات الجديدة يعني أنه من الممكن تدريجيًا تخفيف بعض القيود المفروضة على التجمعات والحركة وبيع الكحول.

وأشار إلى أنه بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الوزارية بشأن كورونا، قرر مجلس الوزراء اليوم أنه يجب نقل البلد من مستوى التنبيه المعدل 4 ووضعه في حالة التنبيه المعدل 3، وسيسري هذا في وقت لاحق من هذا المساء بمجرد نشر اللوائح في الجريدة الرسمية.

وأوضح "راموفوزا"، أنه ذلك يعني أن ساعات حظر التجول ستبقى كما هي، بدءًا من الساعة 10 مساءً وتنتهي الساعة 4 صباحًا، ويمكن استئناف السفر بين المقاطعات للترفيه، كما قد يتم فتح المؤسسات غير الحيوية مثل المطاعم ومراكز اللياقة البدنية، ومع ذلك، ستحتاج هذه المؤسسات إلى الإغلاق بحلول الساعة 9 مساءً للسماح لموظفيها وروادها بالعودة إلى منازلهم قبل بدء حظر التجول.

وأشار إلى أنه سيُسمح بالتجمعات، ولكن سيتم تقييدها بحد أقصى 50 شخصًا في الداخل، و100 شخص في الهواء الطلق، داعيًا مواطني بلاده للتكاتف من أجل الخروج من هذه الفترة.