الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال فى الشيخ زايد

خطف الأطفال
خطف الأطفال

كشفت وزارة الداخلية  ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد"، متضمنًا تمكن الأهالى من ضبط شخص حال قيامه بمحاولة خطف طفلة.


بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه عدد  4 أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد (مواطن وبصحبته كريمته سن 13 – أحد المواطنين – أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

 

 وقرر الأول بتضرره من الرابع لقيامه بتتبع كريمته ومعاكستها حال سيرها بدائرة القسم، حيث استغاثت بالأهالى، وتمكن الثالث من ضبطه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تحديد القائم بنشر الخبر المشار إليه على خلاف الحقيقة.

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وائل لطفي

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