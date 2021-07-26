محافظ القليوبية يجرى جولة لمتابعة المشروعات وتطوير الميادين والطرق

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال تطوير الميادين والطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحلات والكافيتريات.

واستهل المحافظ جولته بمدينة بنها، حيث تفقد الهجان أعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة، وتابع أعمال زراعة الجزر الوسطى وإنشاء نافورة حضارية بوسط الميدان، كما تم عمل محاور وفتحات مرورية جديدة ستساهم في تسيير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات ومنع الانتظار الخاطئ وتخصيص أماكن لانتظار الركاب.

كما تفقد المحافظ ميدان وابور الثلج بعد تطويره، حيث تم عمل تعديلات مرورية بالميدان لتسيير الحركة المرورية، كما تمت زراعة الجزر الوسطي بنباتات وأشجار الزينة ومراعاة الشكل الجمالي للميدان، بالإضافة إلى إزالة جميع الباعة الجائلين بالميدان وتسكينهم بالباكيات التي تم إنشاؤها أسفل كباري الرياح التوفيقي.

وطالب المحافظ خلال جولته بالحفاظ على الميدان والمتابعة المستمرة له لعدم عودة الباعة مرة أخرى، بالإضافة إلى متابعة ري الأشجار والنباتات التي تمت زراعتها.



كما تفقد المحافظ أيضا ميدان كاميليا بعد تطويره ورصفه بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى وتشجيرها وإزالة جميع الباعة الجائلين بالميدان، وعلى كوبري الرياح التوفيقي الحديدي، كما وجه بوجود دورية من الأمن ومجلس المدينة لمتابعة الميدان والحفاظ عليه من أي أعمال تخريبية أو عشوائية.

وأكد المحافظ أن تطوير ميادين مدينة بنها يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بالعاصمة لتليق بزائريها والمترددين عليها، لتكون في أبهى صورة والقضاء على أي مظاهر عشوائية وتعديل المحاور المرورية التي تتسبب في تكدس السيارات خصوصا بأوقات الذروة.



وتابع المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة العمومي بمدينة بنها، حيث تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، كما شدد على السائقين بالالتزام بالأجرة المحددة وعدم الزيادة عن التعريفة المقررة، حيث تم التنسيق مع المرور وإدارة المواقف بعمل أكمنة للتفتيش وضبط المخالفين وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات على أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة.



كما تفقد المحافظ خلال جولته بمدينة بنها حديقة المنطقة الاستثمار ية والتي قامت المحافظة بإنشائها أمام المنطقة الاستثمارية كواجهة حضارية ومتنفسا للمواطنين، حيث وجه نائب رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للحديقة وانتظام ري الأشجار والنباتات المزروعة بها والحرص على نظافتها .



واستكمل المحافظ جولته بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال الدهانات والنظافة بمحيط قصر محمد علي والمنتظر افتتاحه بعد تطويره خلال الفترة المقبلة، ووجه بزيادة عدد المجموعات وفرق العمل للانتهاء من جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

واستكمل المحافظ الجولة بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، وتابع أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع ووجه بالعمل على مدار الساعة والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية.

كما تفقد شارع 135 وخلال الجولة تم ضبط أكثر من 300 شيشة بعدد من المقاهي والكافيتيريات بشارع 135 وشارع أحمد عرابي، وعلى الفور وجه المحافظ بعمل محضر لأصحابها مع تشميع وغلق للكافتيريات.



وخلال الجولة تفقد المحافظ موقف مسطرد، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات مع التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم تحصيل أى زيادة.

وشدد على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين .



وعلى صعيد آخر تابع الهجان حملات النظافة التي يقوم بها أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة صباحا ومساء، حيث أشرف على رفع القمامة والمخلفات من شارع بهتيم إسكو الدائري وشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو والشارع الجديد، وتم رفع ما يزيد عن 2000 طن، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة تمهيدا لنقلها إلى مدفن العبور، وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة.



واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص؛ للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.



وشدد على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولا بأول بتشكيل ورديات خلال ال 24ساعة يوميا.



وأكد «الهجان»، أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية.