تقرير أمريكى يشيد باكتشافات المدينة الغارقة فى الإسكندرية: فريدة من نوعها

أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي، بالاكتشافات الأثرية الأخيرة بمدينة هيراكليون المصرية القديمة الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية، معتبرة إياها بأنها اكتشافات فريدة وتمثل إضافة كبيرة للآثار المصرية.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف حطام سفينة حربية من العصر البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية إغريقية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية.

ونقل الموقع عن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله "إن السفينة كان من المقرر لها أن ترسو في القناة التي كانت تتدفق على طول الوجه القبلي لمعبد آمون، ولكنها غرقت نتيجة انهيار المعبد وسقوط كتل ضخمة عليها خلال القرن الثاني قبل الميلاد، نتيجة وقوع زلزال مدمر، وقد ساهم سقوط تلك الكتل الحجرية في الحفاظ على السفينة أسفل القناة العميقة المليئة الآن بحطام المعبد".

من جهته، قال إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة في وزارة السياحة والآثار، لـ"لمونيتور" إن البعثة الأثرية المصرية الفرنسية التابعة للمعهد الأوروبي للآثار الغارقة (IEASM) تعمل في مدينة هيراكليون منذ فترة طويلة، وقبل بضعة أيام، عثرت البعثة على حطام السفينة الحربية تحت حوالي خمسة أمتار من الطين في قاع البحر."

وشدد فهمي على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرا إلى أن اكتشافات هذا النوع من السفن نادرا للغاية، حيث أن هناك اكتشاف واحد سابق فقط يرجع إلى نفس العصر، قائلا "قد يمنحنا هذا الاكتشاف معلومات أفضل عن تلك الفترة الزمنية. تم بناء حطام السفينة باستخدام مزيج من الطرق المصرية واليونانية التي كانت صالحة للملاحة في النيل والبحار على حد سواء ".

بقايا منطقة جنائزية يونانية

وأشار كذلك إلى أن بقايا منطقة جنائزية يونانية تشير إلى وجود تجار يونانيين كانوا يعيشون في مدينة هيراكليون المصرية في ذلك الوقت، مضيفا "هؤلاء التجار سيطروا على الميناء وهو ما يعني مدخل مصر، وأقاموا معابدهم الجنائزية بالقرب من المعبد الرئيسي لآمون".

وقال حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لـ"المونيتور": "هذا الاكتشاف إضافة كبيرة للآثار المصرية، يعود تاريخه إلى العصر البطلمي وتم العثور عليه في مدينة هيراكليون التي كانت لقرون أكبر ميناء في مصر على البحر الأبيض المتوسط، وتأسست المدينة في الأسرة السادسة والعشرين - أي قبل تأسيس مدينة الإسكندرية نفسها على يد الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد ".

ونقل الموقع عن وزارة الآثار قولها في بيان " تسببت عدة زلازل تلتها موجات مدية في تسييل اليابسة ما تسبب في إنهيار جزء مساحته 110 كيلو مترات مربعة (68 ميلا مربعا) من دلتا النيل تحت البحر. أعادت بعثة IEASM اكتشاف مدينتي هيراكليون وكانوب اللتين غمرتهما المياه بالتعاون مع قسم الآثار الغارقة في وزارة السياحة والآثار ، في عامي 1999 و 2001 على التوالي ".

وأوضح عبد البصير، في حديثه للمونيتور أن الاكتشاف فريد من نوعه. قال: "لقد قمنا مؤخرًا باستخراج العملات أو الآثار الصغيرة والتماثيل والأواني والتماثيل لملوك الأسرة السادسة والعشرين. ما يدفعنا هذا الاكتشاف إلى مراجعة الاكتشافات التاريخية وحركة التجارة قبل إنشاء ميناء الإسكندرية ".

فيما أكد فرانك جوديو رئيس بعثة المعهد الأوروبي للآثار الغارقة (IEASM)، في بيان يوم 19 يوليو، أن اكتشاف مثل هذه السفن من ذلك الوقت" نادرا للغاية " وأن السفن الإغريقية من هذا النوع كانت مجهولة تماما حتى اكتشاف السفينة بونيقية مارسالا ( التي يعود تاريخها إلى 235 قبل الميلاد) وهي المثال الوحيد لدينا.

وأضاف أن الدراسات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت طويلة، حيث يبلغ طولها أكثر من 25 مترا، وقد تم بناء البدن وفقا للطراز الكلاسيكي، ومع ذلك فإنها تحتوي على مميزات وملامح الطراز المصري القديم.

مصر بها حجم كبير من الآثار الغارقة

وبحسب فهمي ، فإن "مصر بها حجم كبير من الآثار الغارقة، حيث يتكون الاكتشاف الأخير من بقايا مدينة واحدة فقط كانت مركزًا تجاريًا في مصر".

وأشار إلى أن مصر عرضت العديد من آثارها المكتشفة تحت الماء في المعرض المتنقل " كنوز مصر القديمة: المدن الغارقة " الذي عقد في الفترة من يونيو 2020 إلى يناير 2021 ، استضاف متحف فيرجينيا للفنون الجميلة في الولايات المتحدة المعرض الذي جمع ما يقرب من 300 قطعة.

فيما يرى عبد البصير أن الآثار الغارقة ستصبح أكثر أهمية في عالم الآثار المصرية، وقال "يمكن العثور على العديد من الآثار في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك في النيل" ، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك متحف تحت الماء للآثار الغارقة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر