الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة طفل بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بشبرا الخيمة بالقليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب طفل 10 سنوات إثر إصابته بطلق ناري خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الكابلات بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أطلقه محامي من أحد طرفي المشاجرة التي نشبت بين الطرفين بسبب إلقاء ابن خالة الطفل طوبة على جيرانهم مما تسبب في نشوب المشاجرة.

 
وألقي القبض على طرفي المشاجرة ونقل الطفل في حالة حرجة للمستشفى لاستخراج الرصاص الذي أصيب به وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس الطرفين وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة الطفل المصاب وإعداد تقرير بحالته وتحريز السلاح المستخدم في الحادث. 


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الكابلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصاب. 


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتم السيطرة علي الموقف وضبط طرفي المشاجرة.

 

 وتبين من المعاينة إصابة طفل 10 سنوات بطلقتين في المعدة والكبد خرطوش وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة للعلاج وتبين أن الطفل المصب كان عند خالته وقام ابن خالته بإلقاء "طوبة" على منزل جيرانهم فنشبت مشاجرة بين الطرفين وتم إحتجاز ابن خالته ولدى تدخل والده ووالدته لحل المشكلة نشبت المشاجرة بين الطرفين وأطلق محام من الطرف الثاني الرصاص على الطرف الآخر فأطبت الطلقات طفلها الذي كان متواجدا في مكان المشاجرة وتم نقله إلى المستشفى، حيث أصيب بطلقة في المعدة وأخرى في الكبد ويخضع للعلاج الآن.

 

 فيما قررت النيابة العامة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس طرفي المشاجرة وطلب تحريات المباحث وطالبت والدة الطفل بحق طفلها ومعاقبة المتهم علي إطلاقه الرصاص عشوائيا خلال المشاجرة التي وقعت بين الطرفين. 

محافظة القليوبية خرطوش القليوبية شبرا الخيمة النيابة العامة مباحث القليوبية القبض على طرفى المشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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