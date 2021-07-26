الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح إجراءات وشروط الالتحاق بمؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسـات رعاية وتأهيل المكفوفـين هي مؤسسات تقوم بتقديم برامج الرعاية والتأهيل للمكفوفين ومنها مؤسسات للذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث.
 

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم توفير الخدمات التعليمية لهؤلاء الشريحة عن طريق الكتابة بطريقة برايل والمكتبات السمعية – والكمبيوتر الناطق.

 

أما عن شروط وأحكام الحصول على الخدمة، هي:

  • ​سن القبول بالقسم الداخلي من 8 سنوات إلى 18 سنة.
  • سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة
  • خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو الغير مستقرة.
  • إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​.
     

إجراءات الحصول على الخدمة:

- أن يكون محولاً من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.
- تقديم المستندات المطلوبة.

 

​المستندات المطلوبة

صورة شهادة الميلاد - عدد 4 صورة شخصية - صورة البطاقة أو إثبات الشخصية. 
طلب إلتحاق - بحث إجتماعى - إختبار ذكاء - تقرير طبي.

 

وفي سياق اأخر، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
 

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الأطراف الصناعية.
 

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