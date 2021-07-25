الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«سندوتش طعمية».. حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي

أحمد زكي
أحمد زكي

حكى الفنان الكبير يحيى الفخراني حكاية تجمعه مع النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكي تخص أرخص أجر تقاضاه زكي فى حياته الفنية.

حكة الفخراني في أحد الحوارات الصحفية القديمة، أنه قبل طرح فيلمه السينمائي الأخير "مبروك وبلبل" الذي عرض سنة 1998 وشاركه بطولته الفنانة دلال عبد العزيز وأخرجته ساندرا نشأت، أن فريق العمل كان يبحث عن صوت مميز لكي يعلق بصوته على إعلان الفيلم فى التلفزيون واتفقوا جميعا على أحمد زكي الذي كان يتمتع بصوت مميز وجذاب.

ويقول الفخراني إنه قرر استغلال صداقتهم وهاتف زكي وطلب منه التعليق بصوته على إعلان الفيلم وهنا سأله زكي "هتدفعوا كام؟ وقال الفخراني على الفور: "اللي أنت عايزه هندفعه".

وهنا يقول الفخراني تفاجأت بصوت زكي يقول بكل جدية وحزم "سندوتش طعمية"، فضحك الفخراني وهو يقوله "يا أخي بتكلم جد مبهزرش" فيرد عليه النمر الأسود "وأنا مبهزرش.. أنا هجيلك الاستوديو بكرة نسجل الإعلان بس شرطي تعزمني على سندوتش طعمية الصبح بعد التسجيل". 

ويكمل الفخراني الحكاية ويقول كنت أظن أن زكي "بيهزر" إلا أنه سجل فعلا الإعلان وتناولنا سندوتشات الطعمية دون أن يحصل على أجر.

يذكر أن فيلم "مبروك وبلبل" وكان التعاون الدرامي الوحيد للفخراني مع زوجته السيناريست لميس جابر.

حيى الفخراني النمر الأسود أحمد زكي أرخص أجر مبروك وبلبل

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