الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

إقامة «ديارنا» بعدة دول ودعم العمالة غير المنتظمة.. أبرز أنشطة «التضامن»

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددا من الأنشطة، وعلى رأسها استمرار صرف الدعم النقدي لمستفيدي تكافل وكرامة، والاستعداد لإقامة معارض ديارنا بعدة دول.

 

وفى التقرير التالي نستعرض أبرز أنشطة الوزارة:

 

استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لمن تخلف عن الصرف


تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الاثنين،  صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة عن شهر يوليو لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.


إقامة معارض ديارنا في الرياض ودبي وإيطاليا قبل نهاية 2021

 

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إقامة معارض ديارنا للمعروضات اليدوية بالخارج، ومن المقرر إقامة ثلاثة معارض قبل نهاية عام 2021 بكلًا من الرياض ودبي وإيطاليا، على أن يكون الأول بالسعودية. 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا، منذ قليل، إن المعارض الخارجية تأتي في إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية.


معرض «ديارنا مارينا» يستمر شهرًا للتشجيع على المشاركة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية؛ مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين، حيث تشهد مدينة العلمين إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، وفي العام الماضي أقيم معرض ديارنا لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، موضحةً أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السادسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا بما يتلاءم مع أجواء المصايف.
  

توفير التأمين الصحى والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة

 

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل وفقا للتوجيهات السياسية على دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تتجه بصفة دائمة على تشجيعهم للإنتاج والعمل، وتسهل لهم كافة الإجراءات فى تحقيق ذلك.

وأشارت فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه قريبا سيتم إقامة معرض تحت عنوان “قريبين لو بعاد” فى القاهرة لعرض المنتجات البدوية من سيناء ومطروح وسيوة والعريش.

مطروح وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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