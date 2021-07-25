ألمانيا.. بدء مهرجان بايرويت لموسيقى ريتشارد فاجنر

بدأت فعاليات مهرجان بايرويت لموسيقى ريتشارد فاجنر في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا مساء اليوم الأحد بعد عام من التوقف الإجباري للمهرجان المشهور عالميا بسبب جائحة كورونا.

وبدأت الفعاليات بإخراج جديد لأوبرا "الهولندي الطائر" حيث تقود الأوركسترا امرأة لأول مرة في تاريخ المهرجان، وهذه المرأة هي الأوكرانية أوكسانا لينيف.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل وصلت بصحبة زوجها يوأخيم زاور في وقت سابق من مساء اليوم إلى بايرويت لحضور المهرجان، وبالرغم من منع راغبي التفرج على الضيوف المشاهير فقد تواجد نحو 150 شخصا عند الممشى المؤدي إلى مبنى العروض حيث استقبلوا ميركل وزوجها بالتصفيق.

وكان في استقبال ميركل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر وبدلا من المصافحة بسبب جائحة كورونا تبادل السياسيان الانحناء بشكل عميق، وانطلق من الشرفة التي تعلو البوابة أول نفير إيذانا بقرب بدء العرض.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي آخر زيارة لميركل للمهرجان كمستشارة حيث تنتهي فترة ولايتها الرابعة في الخريف المقبل.

وكانت ميركل تحضر إلى المهرجان بانتظام لأنها واحدة من أشد المعجبين بأعمال فاجنر.

وبسبب قيود جائحة كورونا، فقد تم إلغاء استقبال الضيوف رسميا على السجادة الحمراء كما أنه لن يتم السماح بحضور أكثر من 911 شخصا في العرض الواحد بينما كانت العادة قد جرت أن يبلغ هذا العدد نحو 2000 شخص في الفترة التي سبقت الجائحة، كما يتعين على الجمهور ارتداء كمامة من نوع إف إف بي.2-

وفي سياق آخر.. أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 89 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 570 ألفا و862 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 30 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.76 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 91 ألفا و531 حالة.

ومضى عام و25 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.