الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب محل موبيليا للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة فى أكتوبر

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم، صاحب حانوت موبيليا إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر Indazole Carboxamides بقصد الاتجار فيها.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ويعمل ترزي، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر Indazole Carboxamides - مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة صاحب محل موبيليا الجنايات المواد المخدرة أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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