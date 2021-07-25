«الداخلية» تكشف تفاصيل دهس فتاة في دار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية اليوم ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن وفاة إحدى الفتيات إثر اصطدام سيارة بها وضبط المتسبب فى الحادث.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات خبر يتضمن وفاة إحدى الفتيات بحادث سير إثر إصطدام «سيارة محددة» بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، ومناشدة الأجهزة الأمنية بضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الفتاة المشار إليها الطريق -بدائرة قسم شرطة دار السلام - اصطدمت بها سيارة مجهولة، مما أدى لوفاتها، وفر قائدها بالسيارة هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة (صاحب مكتب مقاولات) وتبين سلامة التراخيص واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.